Stundenlanger Kampf gegen Flammenmeer

Von Uwe Bögel

Enzweihingen. Über 150 Wehrleute waren am Dienstag kurz nach Mitternacht im Einsatz, um einen Großbrand in der Rieter Straße in Enzweihingen zu löschen. Alle Bewohner des Dreifamilienhauses konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zwei Feuerwehrmänner wurden leicht verletzt. Sie hatten nach Angaben von Feuerwehrkommandant Thomas Korz Kreislaufprobleme. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das ältere Gebäude brannte vollkommen aus und ist nicht mehr bewohnbar.

Nachts gegen halb 1 Uhr hörten Bewohner einen Knall. In der Rieter Straße wachten die Menschen auf, auch der Nachbar. Als er gerade schlafen gehen wollte, bemerkte er den knallenden Lärm und schaute aus dem Fenster: „Im Nachbargebäude sah ich auf einmal das Feuer spiegeln, auf der Terrasse dann den Brand. Meine Frau hat sofort die Feuerwehr angerufen.“

Die Integrierte Leitstelle meldete zuerst eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Aber bald wurde der Alarm hochgestuft. „Als wir ankamen, schlugen aus sämtlichen Türen und Fenstern die Flammen. Der Dachstuhl brannte lichterloh“, so die Schilderung von Gesamtkommandant Korz. „Zum Glück waren keinen Personen mehr im Haus, so dass wir gleich den massiven Löschangriff starten konnten.“

Allerdings gestaltete sich die Brandbekämpfung für die über 150 Wehrleute aus Vaihingen, Markgröningen und Hemmingen nicht einfach. Vom Kindergartengelände „Aile“ war es schwierig, an die deutlich höher gelegene Bebauung an der Rieter Straße heranzukommen. In dem Gebäude griffen die Flammen immer mehr auf den gesamten Dachstuhl über. Mit einer Riegelstellung wurde das direkte Nachbargebäude vor den Flammen geschützt.

Am Anfang speiste nur ein Hydrant die Wasserversorgung der Feuerwehr. Erst nachdem es Wasser von mehreren Seiten gab – unter anderem wurde eine Leitung zum Strudelbach gelegt – konnte aus allen Rohren richtig gelöscht werden. Mit drei Drehleitern aus Vaihingen, Markgröningen und Hemmingen wurde der Brand von oben bekämpft. Dabei krachte der Drehkörper der Drehleiter aus Vaihingen gegen eine gegenüberliegende Mauer, die eingerissen wurde. Die Drehleiter aus Markgröningen hatte anfangs technische Probleme, so dass das Fahrzeug aus Hemmingen alarmiert wurde.

Während die Löscharbeiten andauerten, wurden der Abrollbehälter Einsatzleitung und Atemschutz von der Feuerwehr Ludwigsburg in Stellung gebracht. Zusätzlich wurden die Atemschutzsammelstelle und die Einsatzstellenhygiene aufgebaut.

Nachdem eine Wasserversorgung aus dem offenen Gewässer aufgebaut war, ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand, die Flammen eingegrenzt wurden, konnte ein Innenangriff auf allen drei Stockwerken erfolgen. Hierbei kamen weit über 20 Trupps unter schwerem Atemschutz im Einsatz und mussten teilweise Decken und Möbel demontieren. Nach zweieinhalb Stunden war der Großbrand unter Kontrolle. Aber erst nach vier Stunden konnte „Feuer aus“ gemeldet werden und mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden. Diese zogen sich bis in die frühen Morgenstunden und wurden anschließend durch eine Brandwache abgelöst.

Während des gesamten Einsatzes sicherte das DRK die Einsatzkräfte ab und versorgte diese mit warmen Getränken und Essen.

Die sechs Bewohner wurden laut Oberbürgermeister Gerd Maisch, der zusammen mit dem Enzweihinger Ortsvorsteher Matthias Siehler in der Nacht vor Ort war, privat bei anderen Leuten untergebracht. Auch für die Stadt sei so ein Brand in diesem Ausmaß ungewohnt „Da kommen wir schnell an unsere Grenzen, weil wir für so viele Familien nicht auf einmal so viel Wohnraum bereithalten können,“ so OB Gerd Maisch.

Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten am Dienstagnachmittag Spurensicherungsmaßnahmen am Brandobjekt durch. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt im Zusammenhang mit dem Betrieb einer sogenannten Powerstation zurückzuführen sein.