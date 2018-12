Stromausfall: Baum in der Leitung

Enzweihingen (ub). Ein Baum, der in die Freileitung zwischen Großsachenheim und dem Pumpwerk Unterriexingen stürzte, war der Grund für den Stromausfall am Montagabend. Zwischen 19.32 und 20.02 Uhr gab es in Unterriexingen, Enzweihingen und Teilen Oberriexingens keinen Strom. Bei der Kontrolle vor Ort entdeckten die Mitarbeiter der Netze BW, dass der Baum, der von einem Gewitter entwurzelt worden war, die Leitung nicht beschädigt hatte. So konnten sie nach kurzer Zeit den Strom wieder freischalten.