Streit über Maskenpflicht

Vaihingen (p). Auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Einsteinstraße in Vaihingen ist es am Samstag gegen 10.15 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Parteien gekommen. Grund der Streitigkeit war wohl die aktuell bestehenden Regelungen zur Maskentragepflicht, so die Polizei. Im Verlauf dieses Streitgesprächs soll ein 58-Jähriger einen 46-Jährigen beleidigt haben. Der 46-Jährige wiederum soll daraufhin den 58-Jährigen geschlagen und getreten haben. Die Ermittlungen dauern an.