Stimmung mit Musik, Feuer und den Neujahrshäsle

Von Uwe Bögel

Egal, ob vor der rustikalen Scheune, unter Dach in der Kelter oder am wärmenden Feuer im Wald – die Silvestertreffs locken die Besucher. Die VKZ war am Montag in Schützingen, Gündelbach, Kleinglattbach und im Pulverdinger Holz unterwegs.

Vaihingen. In der Schützinger Hauptstraße bildet sich vor dem Glühweinausschank eine lange Schlange. Bernd Huber und sein Team vom Spatzabrettle haben kurzfristig Mühe, die Wünsche der Besucher schnell zu erfüllen. Im fünften Jahr in Folge findet der Silvestertreff schräg gegenüber dem alten Schützinger Rathaus statt. „Die Location hat schon was“, lobt sich Huber selbst. „Die Leute kommen gerne hierher.“ Und bei diesem Silvestertreff gibt es nicht nur die obligatorische Bratwurst und die Tasse Glühwein, sondern auch noch Musik. Die Schwoba Jazzer unterhalten die Besucher in dem Scheunenensemble.

Ein Dach über dem Kopf haben die Besucher in Gündelbach, wo die Volleyball-Spielgemeinschaft zum Abschluss des alten Jahres bittet. Zuerst war der Silvestertreff auf dem Wachtkopf, bis einmal Glatteis das Fest kippte. Dann war man viele Jahre auf dem Karl-Stotz-Platz, bis ein Wind das Zelt zerfledderte. Seit drei Jahren residieren die Volleyballer in der Kelter. „Das Open-Air-Feeling ist zwar weg, aber in der Kelter entscheiden sich die Leute eher noch für einen zweiten Glühwein oder etwas zu essen“, sagt Vereinsvorsitzender Marcus Bischoff. Außerdem ist in der Kelter das Fest schnell auf- und abgebaut. Das ist für den kleinen Verein mit rund 50 Mitgliedern – in den Spitzenzeiten waren es einmal 200 – ein wichtiges Kriterium. Der Silvestertreff, bei dem es auch Waffeln und Flammkuchen gibt, ist für die Volleyball-Spielgemeinschaft das einzige Fest im Jahreskalender.

Seit „einer gefühlten Ewigkeit“, so Schriftführer Dietmar Bräuning, bietet die Turnabteilung des TSV Kleinglattbach im Bartenbergwald an Silvester Essen und Trinken an. Von 12 bis 16 Uhr werden die Besucher hier bewirtet. Unter anderem gibt es auch Neujahrshäsle, die die Turnabteilung extra für diesen Anlass herstellen lässt.

Zum 23. Mal warten im Pulverdinger Holz die Fußballer des TSV Enzweihingen am Montag auf Gäste. Und die kommen geballt. Kurz nach 12 Uhr ist das Gelände beim Parkplatz rappelvoll. Die 30 Helfer haben alle Hände voll zu tun, um Essen und Trinken an Mann und Frau zu bringen. Rund 800 Essen werden an diesem Tag verkauft. „Da sind wir schon zufrieden“, so Christian Aldinger, Frank Prieger und Michael Schöck von der Fußballbabteilung. Weil es kein Gerüstpodest gab, mussten die Fußballer die Hocketse etwas umbauen und den Zeltbereich auf den geschotterten Platz verlagern. Wer nicht selbst in den Hochwald laufen oder fahren will, der kann den Shuttle-Bus von Enzweihingen nutzen. Für eine 84-jährige Enzweihingerin ist das Fest ein Muss: „Da kommt man auch, wenn das Wetter schlecht ist.“