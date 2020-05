Vaihingen (mib). Mitte März hatten die letzten Gottesdienste stattgefunden, an denen die Gläubigen noch direkt in ihren Kirchen teilnehmen konnten. Seither waren allenfalls Andachten per Internet oder im Fernsehen verfügbar. Gestern begann nun auch in den Vaihinger Gotteshäusern wieder ein

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen