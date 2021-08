Starke Polizeikräfte schützen Minister

Von Uwe Bögel

Ensingen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war gestern Abend auf Wahlkampftour auf dem Weingut Walz in Ensingen. Der CDU-Minister unterstützte dabei den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Ludwigsburg und Parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger. Begleitet wurde der Auftritt von starken Polizeikräften, vor allem von der Bereitschaftspolizei. Aber auch die Reiter- und die Hundestaffel waren im Einsatz. Rund 100 sogenannte Querdenker versammelten sich „spontan“ vor dem Weingut und protestierten lautstark gegen die Corona-Politik und das Impfen. Aufgelöst wurde die Versammlung nicht. „Wir sind aber auf alles vorbereitet“, so ein Polizeisprecher zur VKZ.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Sicherheitsstufe 1 – und hat damit die gleiche Stufe wie die Bundeskanzlerin. Im Netz gab es in den vergangenen Tagen zahlreiche Aufrufe von Corona-Leugnern und Querdenkern, die auf ein Gefahrenpotenzial für den Besuch des Ministers in Ensingen schließen ließen. Bei einem Termin in Ludwigshafen wurde die gepanzerte Limousine von Spahn gestern Morgen sogar angegriffen. Der CDU-Spitzenpolitiker kam gestern um 18 Uhr von Sinsheim in Ensingen an. Anschließend ging es weiter nach Herrenberg.

Im Netz entdeckten die Spezialisten der Polizei im Vorfeld europaweit 20 000 Klicks für den Wahlkampfauftritt in Ensingen, „die von einer bestimmten Klientel angeschaut wurden“, so ein Polizeisprecher. Deshalb wurde das Weingut mit Bauzäunen geschützt, Polizisten riegelten den Hof ab. 150 Besucher wurden zugelassen, die sich aber vorher beim CDU-Stadtverband Vaihingen als Veranstalter anmelden mussten.

Bereits am Montag schauten sich Vertreter der Polizei, des Bundeskriminalamtes und des Personenschutzes die Örtlichkeiten rund um das Weingut Walz an. Nach Informationen der VKZ soll es sogar Todesdrohungen gegen Spahn im Netz gegeben haben. Auch die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Annkatrin Kinzinger kann jede Mange Hassmails auflisten, die sie bekommen hat.

Eingefädelt hat den Besuch der CDU-Wahlkreiskandidat Steffen Bilger. „Ich habe Jens Spahn angesprochen und er hat zugesagt. Wir beide kennen uns schon lang und gut“, so Bilger zu unserer Zeitung. Bilger schüttelte den Kopf über den angedrohten Hass. Deshalb sei auch der große Polizeieinsatz nötig. „So etwas habe ich aber bei einer Wahlkampfveranstaltung noch nie erlebt.“

Über 60 Polizeibeamte sicherten das Areal im Seehau, an vorderster Front zu den Demonstranten, die sich im Netz zu einem Spaziergang verabredet hatten, standen die Beamten des Anti-Konflikt-Teams. „Wir können weich reagieren, sind aber auch auf eine Evakuierung vorbereitett“, so der Vaihinger Revierleiter Hans-Christian Hecker, der gestern die Einsatzleitung hatte.

Über den Inhalt der Wahlkampfveranstaltung, die unter dem Titel „Auf ein Viertele mit Jens Spahn“ firmierte, werden wir in der Samstagsausgabe berichten.