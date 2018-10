Star Wars, Harry Potter und das Dschungelbuch

Von Stefan Friedrich

„Gemeinsam sind wir eins“ – unter dieses Motto haben die Musikvereine aus Kleinglattbach und Ensingen sowie der Orchesterverein Horrheim das Gemeinschaftskonzert ihrer Jugend gestellt. Dabei hatten Musiker und Zuhörer am Samstagabend in der Kleinglattbacher Halle im See viel Spaß.