Drucken Vaihingen (cm/mib). Was die Ernte angeht, sieht es dieses Jahr in der Region gut aus“, sagt der Vorsitzende des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg (KBV), Eberhard Zucker. Bis auf Gegenden wie Marbach, wo der Starkregen in den vergangenen Tagen Schäden... »