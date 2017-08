Stadtbücherei geschlossen

Vaihingen (pv). Die Stadtbücherei Vaihingen bleibt in der dritten Augustwoche geschlossen. Noch bis Samstag (12. August) können sich die Kunden mit Lesestoff versorgen, bevor die Bücherei von 14. bis 19. August für ein paar Tage ihre Tore schließt.

Durch eine Verlängerung der Ausleihfristen von vier auf sechs Wochen konnten sich die Büchereinutzer schon im Vorfeld mit entsprechender Urlaubslektüre eindecken.

Rund um die Uhr geöffnet ist dagegen die virtuelle Zweigstelle der Stadtbücherei. Unter www.onlinebibliothek-lb.de können unabhängig von Schließzeiten, Wochenenden und Tageszeiten die verschiedensten Medien online per Download ausgeliehen werden. Wer also noch kurzfristig einen Reiseführer braucht oder ein Hörbuch für die Fahrt, ist hier richtig. Die einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang und ein gültiger Leseausweis. Ein angenehmer Nebeneffekt ist dabei in der Urlaubszeit, dass die Rückgabe automatisch erfolgt.