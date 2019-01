Squaredance und Castingshow zum 60. Geburtstag

Vaihingen (p). Als der Kantor und Kirchenmusikdirektor Hansjörg Fröschle am vergangenen Donnerstag zu der wöchentlichen Probe mit dem Chor der Vaihinger Stadtkirche kam, ahnte er nicht, was ihn an diesem Abend erwartete. Mit seiner Familie hatte er zu einem Fest

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen