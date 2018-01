Spur der Verwüstung

Mehrere Tausend Euro Schaden sind am vergangenen Wochenende durch Sachbeschädigungen an Fahrzeugen entstanden, die auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof und in der Steinbeisstraße sowie dem Köpfwiesenweg in Vaihingen abgestellt waren. Vermutlich zwischen Freitag, 11 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, wüteten bislang unbekannte Täter auf dem Pendlerparkplatz. Die Täter zerstachen alle vier Reifen eines VW, schlugen beide Rücklichter ein und traten beide Außenspiegel ab. Weiterhin wurde auch ein Honda stark beschädigt. Zwei Reifen dieses Pkw wurden zerstochen, die Frontscheinwerfer zertrümmert und die beiden Scheibenwischerarme umgebogen. Außerdem schlugen die Täter die Scheibenwischerarme wohl auch gegen die Frontscheibe, die hierdurch Risse bekam.

In der Steinbeisstraße machten sich die Unbekannten zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, an drei weiteren geparkten Pkw zu schaffen. Es handelt sich um zwei Opel und einen BMW, an denen jeweils der linke Außenspiegel abgeschlagen wurde. Ein Fiat, der zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, im Köpfwiesenweg stand, wurde in gleicher Weise beschädigt.

Ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Taten ist nicht auszuschließen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 / 94 10 in Verbindung zu setzen