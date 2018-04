Sportcamp ist dreifacher Gewinn

Von Bernhard Romanowski

Noch bis morgen Nachmittag geht es in der 1-2-3-Sporthalle am Alten Postweg in Vaihingen richtig rund. Die Stadt hatte in Kooperation mit den innerstädtischen Vereinen zum zweiten Sportcamp eingeladen, und rund 60 Kinder aus dem ganzen Stadtgebiet nehmen an dem