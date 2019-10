An einem kleinen Wehrturm von Schloss Kaltenstein wird in den nächsten vier Wochen das Spitzdach saniert. Am vergangenen Dienstag wurde bereits das Gerüst für die notwendigen Zimmermannsarbeiten errichtet. Bei einer Bauschau habe sich herausgestellt, dass das Dach der sogenannten ehemaligen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen