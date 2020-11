Spendenaktion: Mit Wechselgeld Gutes tun

Der Verein Saalfeld-Samaipata engagiert sich seit nunmehr 23 Jahren für Straßenkinderprojekte im bolivianischen Santa Cruz. Eine der erfolgreichsten Hilfsprojekte des Vereins ist die Spendenaktion „Brot für kleine Hände“. „Sie wird in diesem Jahr dringender gebraucht als je zuvor. Corona hat das Land hart getroffen. Die aktuelle Situation in Bolivien, insbesondere die der Kinder in unseren Hilfsprojekten ist unvergleichlich dramatischer als bei uns in Deutschland“, berichtet der Verein. Intensivversorgung, Medikamente, Tests und Schutzausrüstung sind Mangelware. Staatliche Hilfen bleiben aus, Hygiene, Essen – an all dem fehlt es in der Stadt und den Dörfern rund um die Millionenstadt Santa Cruz. 120 Tage strenge Ausgangssperren bewirkten für viele Bolivianer den Verlust sämtlicher Einkünfte. Die Bäckerei „Dulce Hogar“ in Santa Cruz, welche durch die Spendengelder vom Verein Saalfeld-Samaipata unterstützt wird und täglich Kinderheime mit bis zu 2500 Brötchen beliefert, konnte bis heute unter diesen Bedingungen die Notversorgung der 15 Kinderheime mit Brot und Brötchen aufrechterhalten. „Unsere Hilfe für die Bäckerei ist deshalb mehr als je zuvor dringend notwendig. Wir bitten Sie, die Aktion, mit etwas Wechselgeld Gutes zu tun für bolivianische Straßenkinder, zu unterstützen“, so der Verein. Die Aktion ist gestartet und läuft noch zum bis 31. Dezember in der Region Vaihingen, Mühlacker und Illingen. Foto: p