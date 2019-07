Drucken Vaihingen. Wenn vor allem die jüngsten Besucher beim Kindertheater begeistert mitfiebern, dann muss in Sachen Stückauswahl und Inszenierung praktisch alles richtig gemacht worden sein. So wie am Sonntagnachmittag auf dem Enzdamm. Gespielt wurde „Räuber Hotzenplotz“. Nachdem man... »