Spatenstich für das Innenstadtprojekt „Wilhelmshöhe“

„Das ist hohe Qualität“, freute sich der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch. „Es werden neue Wohnungen angeboten, ohne neue Flächen in Anspruch zu nehmen.“ Gestern Nachmittag war der offizielle Spatenstich für das Vaihinger Innenstadtprojekt „Wilhelmshöhe“ an der Stuttgarter Straße. In einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren erstellt hier die Wohnbau Oberriexingen auf 40 Ar Fläche 48 Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt rund 4500 Quadratmetern. „Der Markt verlangt nach Wohnungen“, sagte gestern Kim Hasenhündl, Geschäftsführer der Wohnbau. Für den ersten Bauabschnitt sei bereits der Vertriebsstart gewesen – „und wir sind sehr zufrieden“. Mit dem Bauprojekt „Wilhelmshöhe“ erfahre die Kernstadt von Vaihingen eine deutliche Aufwertung. Ende 2008 wurde die Gaststätte Wilhelmshöhe mit dem traditionsreichen Biergarten geschlossen. Lange Zeit gab es im Gemeinderat eine Diskussion mit den Eigentümern, welche Entwicklung die Fläche nehmen soll. „Aber erst als die Wohnbau einstieg, gab es den richtigen Zug“, so OB Maisch. Im Februar 2016 wurde der Siegerentwurf aus den Vorschlägen von vier Architekturbüros gewählt. Auf dem Bild von links: Uwe Ditthard und Kim Hasenhündl von der Wohnbau Oberriexingen, OB Gerd Maisch, Bürgermeister Klaus Reitze, Stephan Blank, Leiter des Baurechtsamtes, und Stadtplaner Thorsten Donn. Foto: Bögel