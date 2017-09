Spaß haben und für den guten Zweck laufen

Von Uwe Bögel

Die einen joggen gemächlich ihre Runden, die anderen sind vom sportlichen Ehrgeiz beseelt. Manche Teilnehmer gehen ihre Strecken auf dem roten Sand, eine Frau hat ihren Hund dabei. Die einen schwitzen, die anderen unterhalten sich. Aber allen ist gemeinsam, dass sie Gutes tun. Gestern gab es den 13. Spendenlauf der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker.

Vaihingen. Pro Stadionrunde gibt es einen Euro für die Offenen Hilfen der Lebenshilfe. Dabei waren wieder Bürogemeinschaften, Sportgruppen, Hobbysportler, Walker, Einzelkämpfer und Geher. 7895 Runden wurden gestern schließlich gelaufen.

Eberhard Zucker ist für das Team der Stadt Vaihingen unterwegs. Nach acht Runden macht der Stadtrat am Sonntag Schluss. „Jetzt geht es aufs Familienfest“, verkündet er. Außerdem geht heute das Herbsten weiter. „Da muss man beweglich und fit sein“, sagt Zucker, der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Heilbronn-Ludwigsburg ist.

Von Anfang an beim Spendenlauf auf dem Egelsee-Sportplatz sind Albrecht Kinzinger und Erwin Bachmann dabei. Sie laufen für den Kleintierzuchtverein Enzweihingen. Im vergangenen Jahr hat das Duo gehend 15 Runden geschafft. „Dieses Mal werden es nicht so viel. Wir können nicht mehr so gut.“

Der Ensinger Landtagsabgeordnete Markus Rösler startet bei der Familienwertung. Mit zehn Personen sind die Röslers beim Spendenlauf. Immer am Vorabend des Laufs ist das große Familientreffen – und deshalb können sie auch mit entsprechender Personalstärke bei der Aktion teilnehmen. 311 Runden haben die Röslers im Jahr 2016 geschafft. „Wenn das Wetter hält, dann haben wir eine Chance auf 311 plus x“, sagt der Grünen-Landespolitiker.

Eröffnet wird der Spendenlauf am Sonntagmorgen mit einer ökumenischen Andacht, die Pastoralreferent Christoph Knecht von der katholischen Kirchengemeinde Vaihingen hält. Er spricht dabei über die Vergebung und auch darüber, wie man miteinander umgeht. „Der Bezug zum Spendenlauf ist auch der, dass man nicht nur um sich selbst kreist“, sagt Knecht. Nach dem Gottesdienst schnürt er die Turnschuhe und macht sich auch auf die Strecke. Nach zehn Runden mit jeweils 369 Metern legt Knecht eine kleine Pause ein. „Ich bin eher ein Radfahrer. Das Rennen kostet mich schon Überwindung.“ Zwei, drei Runden dreht er noch, dann reicht es.

Sandra Sailer, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker, beobachtet die Läufer von außen. „Der Spendenlauf ist schon ein Highlight im Jahresablauf. Und eine wichtige Einnahmequelle für die Offenen Hilfen.“ Zwischen 6000 und 9000 Euro jährlich kommen den Offenen Hilfen zugute – damit kann die große Palette der Freizeitangebote und Urlaubsreisen von Menschen mit Behinderung mitfinanziert werden. Und eines ist Sandra Sailer mit dem Spendenlauf auch ganz wichtig: „Wir sprechen damit Menschen an, die sonst mit Behinderten keinen Kontakt haben.“

Das Moderatorenduo Eva Hammel und Erich Hangstörfer hat den Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch am Mikrofon. Nach seinem Motorradunfall spürt er noch Nachwirkungen im rechten Fuß. „Laufen geht heute noch nicht“, sagt Maisch. Im vergangenen Jahr absolvierte das Stadtoberhaupt 25 Runden. Maisch freut sich aber, dass eine große Anzahl von Läufern für das Team Stadt Vaihingen unterwegs ist. „Zum Jahresende gibt es von mir immer eine Einladung zu einem Vesper für die, die bei einem Sportevent dabei waren.“

Mit 22 Personen ist die Vaihinger Firma EKS dabei, die zur ETO-Gruppe in Stockach gehört. Anja Wiegand, Assistentin der Geschäftsleitung und selbst Hobbyläuferin, hat ihre Kollegen wieder motiviert mitzumachen. Im vergangenen Jahr war EKS zum ersten Mal dabei – 606 Runden inklusive. „Es ist wichtig, dass wir Spaß haben und für einen guten Zweck laufen“, sagt Wiegand. Es sei der Unternehmensgruppe auch sehr wichtig, sich sozial einzubringen. So übernimmt die Geschäftsleitung auch den vollen Spendenbeitrag für die Läufer.

Tino Bahnmaier, Vorsitzender des FC Gündelbach und für das Team Kachelofa unterwegs, macht nach 25 Runden eine kurze Pause. „50 Runden gibt es heute auf jeden Fall“, kündigt er an. Schließlich ist der Spendenlauf auch ein Training für den Halbmarathon in Großbottwar, der in vier Wochen stattfindet.

Bei der Teamwertung hat Parker aus Nussdorf mit 873 Runden die Nase vorn. Auf Platz zwei landet EKS mit 792 Runden, die Stadt Vaihingen kommt mit 692 Runden auf Platz drei. Die Familienwertung gewinen die Röslers mit 424 Runden. Auf Platz zwei die Familie Grau mit 341 Runden, Platz drei an Familie Müller mit 113 Runden. Bei den Frauen schafft Gudrun Klose am Sonntag 112 Runden, Susanne Nittmann 90. Den Platz drei teilen sich Barbara Kleczka und Jutta Maute mit 70 Runden. Bei den Männern gewinnt auf dem Vaihinger Egelsee-Sportplatz Wolfgang Grau mit 101 Runden vor Dainius Santaraite und Michael Seifert mit jeweils 85 Runden. Auf Platz drei kommt David Rösler mit 80 Runden.