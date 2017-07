Vaihingen (bt). Der letzte Sonntag im Monat steht an; Zeit also für das Sonntags-Café im Vaihinger Bürger-Treff, Grabenstraße 20. Ab 14.30 Uhr wird am 30. Juli im Raum Vaihingen aufgetischt.

Für das ehrenamtliche Team im Gertrud Hanauer sind diese Fragen immer wieder spannend: Wie viele Besucher werden kommen? Hat man richtig kalkuliert? Wird der Kuchen ausreichen? Der zwanglose Treff ist offen für jedermann. Also einfach mal reinschauen.