Sommergespräche am Vaihinger Strand

Vaihingen (p). Am Dienstag (7. August) startet die Bürger-Gärten-Bewegung eine Gesprächsreihe am Strandleben auf dem Marktplatz in Vaihingen. Damit bietet sie interessierten Bürgern eine Plattform an, um sich über wichtige und brennende Themen in Vaihingen und seinen Teilorten auszutauschen. Beginn ist um 19.30 Uhr immer dienstags im August.

In gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch kommen

Unter dem Titel „Sommergespräche“ ist die Bürger-Gärten-Bewegung (BGB) im ganzen Monat August am Strandleben vertreten, um Bürgern die Gelegenheit zu geben, in gemütlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Jedermann ist willkommen. Neben freier Diskussion bietet die BGB immer wieder Themenschwerpunkte an, wie beispielsweise Gartenschau, Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone, Biergarten, Radwege und viele mehr.

Von Bürgern eingebrachte Ideen und Kümmernisse sammelt die BGB über den ganzen Monat, um sie dann zu veröffentlichen – die Aussagen bleiben anonym. „Nach vier Monaten Bürgerentscheid wird es Zeit, dass wir unserem Motto gemeinsam gestalten Leben einhauchen. Dazu setzen wir weiterhin auf Dialog. Nichts ist besser für ein gutes Miteinander als eine funktionierende Kommunikation“, teilt der Pressesprecher der BGB, Jens-Uwe Dammann, mit und ergänzt:„Mit dem Zuschlag für die kleine Gartenschau und dem Beschluss des Gemeinderats vom 25.Juli, in den kommenden Monaten einen Leitbildprozess für Vaihingen durchzuführen, hat unsere Stadt zwei Herausforderungen zu meistern, die nur mit reger Bürgerbeteiligung erfolgreich sein können.“

Weitere Informationen zur BGB finden sich auf www.bgb-vaihingen.de und auf dem aktuellen Infoblatt. Es ist einsehbar im Aushang am Rathaus oder kann aus dem Flyerkasten am Bücherschrank auf dem Marktplatz entnommen werden.