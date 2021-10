Vaihingen (p). Ein spezielles Pkw-Sicherheitstraining für Senioren bietet die Verkehrswacht Vaihingen am Mittwoch (13. Oktober) von 9 bis 12.45 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in Vaihingen an.

Selbst Auto zu fahren, das bedeutet auch für Senioren Unabhängigkeit und Freiheit