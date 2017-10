Seniorin stürzt in Linienbus

Vaihingen (p). Eine Schwerverletzte ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.50 Uhr in Vaihingen ereignet hat. Nach Auskunft der Polizei war auf der Hans-Krieg-Straße eine 76 Jahre alte Mercedes-Lenkerin in