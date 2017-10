Senioren im „Bierzelt“

Hoch her ging’s im Kursana Domizil: Am Mittwoch wurde in der Vaihinger Senioreneinrichtung das Oktoberfest gefeiert. Fröhliche Stimmung, schwungvolle Musik und leckere Verpflegung gehörten natürlich auch diesmal dazu. Das Restaurant des Hauses hatten die Mitarbeiter der Beschäftigung mit viel Liebe zum Detail kurzerhand zum Bierzelt umfunktioniert. Zu schwungvollen Klängen und beliebten Melodien wurde getanzt, gesungen, geklatscht und viel gelacht. Sogar einen Schuhplattler gab es. Foto: p