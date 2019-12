Drucken Vaihingen (p). Wohlklang vor Weihnachten: „The Voice of Germany“-Finalistin Tiffany Stella Kemp (Gesang) und der Pianist Ralf Lehanka treten am Samstag (21. Dezember) um 19.30 Uhr gemeinsam als T&R Lounge Club in der Peterskirche in Vaihingen auf.... »