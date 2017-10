Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Die Jenaer Philharmoniker mit Solist Reinhold Friedrich an der Trompete und unter der Leitung von David Marlow sind am Mittwoch (18. Oktober) ab 20 Uhr im Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen zu hören. Thüringens größtes Konzertorchester spielt... »