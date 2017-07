Vaihingen (cmr). Es macht einfach Spaß und man entdeckt neue Strecken: Seit 25 Jahren treffen sich Sportler des Radsportvereins Vaihingen zum Radtreff. Dreimal in der Woche kommen sie zusammen, um in geselliger Runde in die Pedale zu treten und die

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen