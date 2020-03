Schwungweise Einlass in Supermarkt

Kleinglattbach/Illingen/Knittlingen (clar). Im Zuge der Maßnahmen, mit denen das Corona-Ansteckungsrisiko reduziert werden soll, begrenzen die Edeka-Märkte in Kleinglattbach, Illingen und Knittlingen seit gestern die Anzahl der Kunden in den Läden. Immer 15 Einkäufer dürften auf einmal in den Markt, „wenn einer rauskommt, kann der Nächste rein“, schreibt Inhaber Jochen Arlt auf der Facebook-Seite seines Unternehmens. Er habe am Montag gehört, wie Kanzlerin Angela Merkel unter anderem strenge Auflagen für den Zutritt zu Geschäften ankündigte. „Die waren zwar nicht ausformuliert, aber ich habe heute Morgen gedacht, ich warte nicht was kommt, sondern handele“, sagt Arlt auf VKZ-Nachfrage. Man wolle Einkäufer wie Mitarbeiter schützen und die Versorgung weiterhin „so reibungslos wie möglich gewährleisten“. Die Regelung werde bis auf Weiteres aufrecht erhalten.

Ein wenig Bauchschmerzen hatte der Unternehmer eigenen Angaben nach schon, als er sich gestern Morgen um 8 Uhr an die Tür seines Marktes in Kleinglattbach stellte, um die Kunden zu informieren. „Die meisten haben ganz gut reagiert. Natürlich hat man den einen oder anderen, der das nicht versteht oder in Zeitnot ist, aber der überwiegende Teil hat Verständnis.“

Zeitweise kam es durch den reglementierten, nur schwungweisen Zutritt zu Schlangen vor den Märkten. Die Betreiber baten um Verständnis und appellierten an die wartenden Kunden, auch dabei genügend Abstand zu halten.

„Wichtig ist es auch, noch einmal zu sagen, dass jeder bitte nicht über seinen Bedarf einkauft. Es gibt tatsächlich keine Engpässe in der Versorgung“, betont Jochen Arlt ausdrücklich. Der Flaschenhals sei lediglich die Logistik, die nicht ganz nachkomme. Wenn Ware geliefert wird, seien die Regale auch wieder voll.