Von Sabine Rücker

Ob Schwanen-Bräu, Zluhan’s Limonade, Zuckerles-Jung, die Badestellen an der Enz oder die knifflige Frage, was ein Mann früher zwingend zum Heiraten benötigte: Bei der ersten Stadtführung zum Thema Wasser in Vaihingen konnte in Erinnerungen geschwelgt und gestaunt werden.

Vaihingen