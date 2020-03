Schwerer Unfall auf der B 10

Vaihingen (sr). Bei einem Unfall auf der B 10 in Vaihingen zwischen der Egelsee-Behelfsbrücke und dem Abzweig Aurich sind gestern Nachmittag zwei Frauen und ein Kind verletzt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war die Fahrerin eines Porsche aus Richtung Mühlacker kommend auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und kam dabei gegen 15.10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite, wo sie mit einem entgegenkommenden Dacia zusammenstieß. Der Dacia kam nach rechts von der Straße ab und kam unterhalb einer Böschung auf dem Acker zum Stehen. Die Fahrerin des Dacia musste von der Feuerwehr aus ihrem stark beschädigten Auto befreit werden. Die Frau und ein mitfahrendes Kleinkind zogen sich schwerere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin des Porsche stand augenscheinlich unter Schock und wurde zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B 10 war in diesem Bereich zwischen Aral-Tankstelle und Abzweig Aurich mehrere Stunden gesperrt. Die Ausleitung der Fahrzeuge, die sich aus Richtung Stuttgart kommend schon auf der B 10 befanden, konnte über den provisorischen Radweg erfolgen. An Einsatzkräften waren drei Besatzungen vom Poizeirevier Vaihingen, zwei Besatzungen der Verkehrspolizei aus Stuttgart, vier Fahrzeuge der Feuerwehr, zwei Notärzte und drei Rettungswagen am Unfallort, so die Polizei vor Ort.