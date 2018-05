Von Michael Banholzer

Auf der Enz in Vaihingen hat am Wochenende die Stocherkahn- Saison begonnen. Sowohl am Samstag wie am Sonntag waren diese besonderen Stadtführungen komplett ausgebucht. In gemütlicher Atmosphäre konnten die Gäste so einiges über die Geschichte von Fluss und Stadt erfahren