Schulversuch am FAG zugestimmt

Vaihingen (aa). Am Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen kann mit Zustimmung des Gemeinderates das vierstündige Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) in der Kursstufe als Schulversuch ab dem kommenden Schuljahr eingeführt werden. Bisher gibt es das Angebot ab Klasse 6 in einem zweistündigen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen