Schüler schaffen und spenden

Kleinglattbach (p). Im Rahmen eines Schulprojekts haben Bastian Schneider, Lucas Walter und Nils Ruthe der Jahrgangsstufe 7 der Ottmar-Mergenthaler-Realschule in Kleinglattbach einen Hot-Dog Verkauf beim Schulfußballturnier durchgeführt. In Projekt lernen Schüler unter anderem, den Verkauf zu organisieren. Der erzielte Gewinn geht zu gleichen Teilen an die Freiwillige Feuerwehr Horrheim, dem Tischtennisverein Oberriexingen und dem Musikverein Ensingen. Jeweils ist der Betrag für die Jugendarbeit bestimmt.