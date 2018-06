Schonende Rettung nach dem Unfall

Von Uwe Bögel

Zum Auftakt der Tage der offenen Tür

veranstaltete die Feuerwehr in Enzweihingen am Samstagnachmittag eine

große Schauübung an der Ecke

Klaiberstraße/St. Johännser Ring. Nach einem „Verkehrsunfall“ mussten zwei Personen gerettet werden.

Enzweihingen. In der Nacht zum