Von Michael Banholzer

Seit vier Jahrzehnten gibt es jetzt schon den Hobbykünstlermarkt. Und doch gibt es auf der zweitägigen Veranstaltung in der Vaihinger Stadthalle immer wieder Neues zu entdecken. So auch wieder am vergangenen Wochenende, als insgesamt 46 Kunsthandwerker ihre Waren anboten.