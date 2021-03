Schnäppchen für den Frühling

Von Ifigenia Stogios

Vaihingen. Es ist, als ob die Läden der Stadt aus einem Winterschlaf erwachen. „Wir sind glücklich, dass die Geschäfte in Vaihingen wieder öffnen dürfen und sind die ganze Zeit – mit und ohne Termin – für alle Kunden da“, sagt Citymanagerin Kathleen Mahn und lächelt. Anlässlich des Frühlings starten am heutigen Dienstag die „Glückswochen“ in Vaihingen. Im Rahmen der Aktion bieten 24 Geschäfte in Vaihingen bis zum 17. April ihren Kunden zwischen zehn und 50 Prozent Rabatt sowie zahlreiche Vorteile.

An dieser Aktion machen aber nicht nur Läden mit, sondern auch beispielsweise Tanzschulen. So kann man zum Beispiel zur Wiederöffnung der Tanzschule „Dance Like Crazy“ im Laufe der Glückswochen bei Anmeldung die Kursgebühren der zwei ersten Monate zum halben Preis ergattern. Und so funktioniert es: Interessierte können in jedem teilnehmenden Geschäft, von der Bäckerei über den Juwelier bis zum Optiker, ein Rabattheft mit der Glücks-Card zum Preis von 3,90 Euro erwerben. In dem Heft sind alle Geschäfte aufgelistet sowie deren Rabatte. Beim Einkauf zeigt man seine Karte vor und sichert sich damit Vorteile. Eine vergleichbare Aktion, um die Menschen zu animieren, die Altstadt zu besuchen, erfolgte im September 2020 mit dem Schaufenster-Kunst-Wettbewerb.

An den Frühlingswochen beteiligen sich auch Läden, die nicht geöffnet haben. Bei ihnen könne man laut Mahn telefonisch bestellen und die Ware nach Hause geliefert bekommen. „Wenn etwas nicht passt, dann holen wir es auch zurück“, sagt sie. Zusätzlich finden sich im Heft drei Wanderwege der Region, eine Übersicht der Parkplätze in der Innenstadt und Parkgutscheine.

Ziel der Aktion ist es, „vor Ostern die Angebote und Vielfalt der Geschäftelandschaft hervorzuheben“, sagt Mahn. Ihre Inspiration für die Aktion schöpfte sie aus der Glamour Shopping Week, verriet sie. Der Citymanagerin liegt es sehr am Herzen, dass die lokalen Händler noch mehr unterstützt werden. Das Motto der Aktion? „Kauft lokal ein, wir sind für euch da.“

Der Vorteil: Mehr Gemütlichkeit und Flexibilität – keine Warteschlangen

Der große Vorteil, den Vaihingen im Gegensatz zu anderen größeren Städten in Sache Termin-Shopping biete, sei mehr Gemütlichkeit und Flexibilität. Hier gebe es keinen großen Kundenansturm, keine langen Warteschlangen. „Die Vaihinger haben eine große Chance, auf Abstand einkaufen zu gehen.“ Möchte beispielsweise jemand bei Sämann einkaufen, so könne er sich auch ohne vorherige Anmeldung direkt bei der Schreibwarenabteilung vor Ort melden und kurzfristig einen Termin bekommen.

„Die Pandemie hat uns dazu bewegt, flexibler und kreativer zu sein und den Kunden noch mehr anzubieten“, sagt Mahn. Trotz der Corona-Lage, während der „alles passieren kann“, blickt sie positiv in die Zukunft. Sie sieht die Aktion, die kurz nach dem Weltglückstag (20. März) stattfindet, als „einen Anfang für mehr Normalität und eine Möglichkeit, die Vaihinger Geschäfte besser kennenzulernen“.

Auch wenn Mahn optimistisch in die Zukunft blickt, findet sie dennoch, dass „der Handel eine langfristige Öffnungsperspektive braucht“. Das ständige Öffnen und Schließen der Geschäfte, sei ihrer Meinung nach auf Dauer nicht die richtige Lösung.

Auf www.in-vai.de sind alle Geschäfte in Vaihingen samt ihren Dienstleistungen, Kontaktdaten und Öffnungszeiten zu finden. „Die Seite wird laufend aktualisiert“, betont Citymanagerin Kathleen Mahn.