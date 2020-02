Schaufenster erneut eingeworfen

Vaihingen (p). Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Donnerstag mit zwei großen Steinen Löcher in eine Schaufensterscheibe in der Mühlstraße geworfen hatte, ist dasselbe Geschäft am frühen Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr erneut Ziel eines Einbrechers geworden. Mit zwei Betonsteinen warf er die Schaufensterscheibe ein, gelangte den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge aber nicht in die Geschäftsräume. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 / 94 10 entgegen.