„Sauerkrautplatten“ sorgen für bessere Akustik

Drucken Vaihingen (p). Mit einer beleidigenden Handlung am späten Samstagabend haben zwei Männer in Vaihingen für Bestürzung und Verunsicherung in der türkischen Gemeinde gesorgt. Gegen 23.30 Uhr fuhren sie mit dem Transporter eines Malerbetriebs aus Stuttgart am Gebäude... »