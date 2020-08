Sanierung Schadstelle auf der B 10

Zur Beseitigung eines Fahrbahnschadens saniert die Straßenmeisterei Vaihingen zwischen Pulverdingen und Enzweihingen ein kleines Teilstück der Bundesstraße 10 – und zwar genau dort, wo der vierspurige Bereich aus Richtung Stuttgart vor der Steige anfängt.

In der Woche vom 24. bis 28.August wird von den Straßenbauern des Landratsamtes die Sanierung einer Schadstelle durchgeführt. Aufgrund von Rissen und Setzungen in der Fahrbahn muss hier ein etwa 200 Quadratmeter großes Teilstück zeitnah erneuert werden. Für diese Maßnahme ist eine Verengung der vorhandenen Fahrbahn notwendig. Zur Investition in die Infrastruktur sind für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 20 000 Euro bereitgestellt. Die Arbeiten werden schnellstmöglich durchgeführt. Foto: Arning