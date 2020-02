Sabine macht den Wald kurzfristig zur Tabuzone

Von Michael Banholzer und Sabine Rücker

Orkantief Sabine sorgte auch im Vaihinger Raum für einigen Tumult und Unannehmlichkeiten: Dächer wurden abgedeckt, Bäume stürzten um und der Bahnverkehr kam zeitweise ganz zum Erliegen. Stellenweise fiel auch der Strom aus. Der Schaden lässt sich noch nicht bemessen. Immerhin wurden offenbar keine Personen getötet oder verletzt.

Vaihingen/Schützingen. Es ist eine reine Vermutung, aber man könnte davon ausgehen, dass Schüler im Ländle Sturmtief Sabine nicht böse waren. Hat ihnen doch das Unwetter teilweise einen Tag schulfrei beschert. Das Kultusministerium stellte den Erziehungsberechtigten mit Mitteilung vom Samstag frei zu entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar sei. Falls dies aufgrund extremer Wetterlage nicht der Fall sei, konnten Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen. Die Schule war darüber zu informieren.

In der Auricher Grundschule am Kreuzbach hatten alle Eltern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, berichtete Rektorin Susanne Siewert. Am Morgen habe man die Eltern gegen 6 Uhr, als Sturm Sabine heftig über Vaihingen tobte, nochmal per Telefonkette über die Vorgaben des Ministeriums informiert. Das Kollegium sei hingegen vollzählig da. „Wir schaffen alle, wir langweilen uns nicht“, sagte die Schulleiterin. Die Schulleiter der weiterführenden Vaihinger Realschulen und der zwei Gymnasien hatten sich abgesprochen und dazu entschlossen, ab 11 Uhr den Unterricht zu beenden. Im Stromberg-Gymnasium hatten sich rund 120 von 571 Schüler in der Schule eingefunden und erhielten in Gruppen ein Übungs- und Wiederholungsangebot, berichtete Schulleiterin Katja Kranich. Nach Bedarf wurden die Schüler bis 12.45 Uhr betreut.

„Viele Eltern haben den Ratschlag des Kultusministeriums angenommen und ihre Kinder zu Hause gelassen“, sagte Kurt Willaredt, geschäftsführender Schulleiter in Vaihingen. Als er gegen 6.45 Uhr von Horrheim nach Enzweihingen in die Kornbergschule gefahren sei, in der er Rektor ist, sei es schon grenzwertig gewesen, so Willaredt. Rund ein Drittel der Schüler sei gestern in der Kornbergschule gewesen. Diese seien in Kleingruppen unterrichtet worden.

In Horrheim sorgten herabgefallene Ziegel für eine besondere Lage. „Als ich heute früh als erste in der Schule ankam, war ein großes Loch im Dach und die Ziegel lagen zum Teil auf dem Boden, viele hingen aber im Lawinengatter fest“, berichtete Rektorin Christiane Müller. Da dies eine Gefahr darstellte, habe sie den Elternbeirat darum gebeten, an alle Eltern zu appellieren, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Nur die, die unbedingt betreut werden müssten, sollten kommen. Von 8.30 bis 12.05 Uhr seien dann letztendlich fünf Kinder in der Schule gewesen. „An die Eltern ein großes Lob und herzlichen Dank, für die schnelle Umsetzung und für das Verständnis, das aufgebracht wurde“, so die Schulleiterin. Heute werde der Unterricht schon wieder normal stattfinden. „Allerdings können wir noch nicht auf den Schulhof, da dieser immer noch Gefahren mit sich bringt. Die Pausen werden dann eben mit weniger Bewegung im Schulhaus stattfinden“, berichtete Schulleiterin Müller.

Schlimm erwischt – wenn auch mit Ansage – hat es Bahnreisende. Am Vaihinger Bahnhof zeigte sich, dass viele die Bahn – wie vorab empfohlen – aufgrund des Sturmtiefs gemieden hatten, die Parkplätze waren vergleichsweise leer. Busse fuhren, doch bei den Zügen herrschte zum Beispiel gegen 9.30 Uhr Ungewissheit. Abdo Attia wartete seit gut einer Stunde in der Bahnhofshalle und hegte die Hoffnung auf einen Zug nach Bietigheim um kurz nach 10 Uhr. Die Anzeige ließ vorerst nicht auf einen Ausfall schließen. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen im Stuttgarter Netz hatten nach Abstimmung mit der DB Netz AG den Zugverkehr ab 3 Uhr nachts eingestellt, hieß es in einer Mitteilung von Abellio. Man habe zunächst vorgehabt, nach der Durchführung von Erkundungsfahrten, dort, wo möglich, den Zugbetrieb im Stuttgarter Netz/Neckartal ab 10 Uhr sukzessive wieder aufzunehmen, hieß es später. Aber, meldete Abellio kurz vor 12 Uhr: „Aufgrund von Sturmschäden an der Infrastruktur hat Abellio den Betrieb im Netz Neckartal bislang nur vereinzelt und zudem stark eingeschränkt wieder aufnehmen können. Einige Streckenabschnitte sind momentan für den Bahnverkehr noch vollumfänglich gesperrt, so etwa die Relationen Bruchsal – Mühlacker und Vaihingen – Stuttgart.“ Um 13.20 Uhr ließ das Unternehmen schließlich wissen, dass die Bahnstrecke Bietigheim-Bissingen – Sachsenheim bis voraussichtlich 18 Uhr für den Zugverkehr gesperrt sei. Go-Ahead bemühte sich laut Pressemitteilung vom Morgen um eine sukzessive Wiederaufnahme des Bahnbetriebs in Baden-Württemberg ab 12 Uhr. Die Vaihinger Feuerwehr hatte seit circa 5 Uhr am Morgen insgesamt 47 Einsätze zu bewältigen. Die meisten davon bestanden aus umgestürzten Bäumen und in der Absicherung beschädigter Dächer, wofür auch das Drehleiterfahrzeug im Einsatz war. Die Löcher gleich auch fachmännisch wieder zu verschließen, wie von manchem Hausbesitzer gewünscht, könne man aber leider nicht leisten, so Kommandant Thomas Korz, der etwa 100 Kameraden in Bereitschaft hatte. Sicherungsarbeiten unter Sturmbedingungen seien schwierig genug.

Hart getroffen hatte es auch den Oberen Rewe-Markt in der Kehlstraße in Vaihingen. „Ein Drittel vom Dach ist weg“, sagte Holger Eckert, Partnerkaufmann von Rewe, gestern Morgen beim abgesperrten Markt. Rund 700 Quadratmeter sind betroffen. Teile der Dachfläche waren auch in angrenzenden Gärten gelandet. Um 6.15 Uhr habe die Kollegin vor Ort einen Schlag gehört und die Feuerwehr angerufen, berichtete der Marktleiter. „Ich habe entschieden, dass heute geschlossen bleibt“, so Eckert gestern. Es werde ein Notdach installiert. Und auch am heutigen Dienstag wird der Markt geschlossen bleiben, schreibt eine Pressesprecherin der Rewe Markt GmbH, Zweigniederlassung Südwest, auf Nachfrage. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Schaden werde man erst beziffern können, wenn die Fachleute sich ein Bild gemacht haben, so die Pressesprecherin weiter. Der Regen könne erschwerend beim Schaden dazukommen. Manch einer saß am Montagmorgen auch im Dunkeln. Mehrere Leitungen seien beschädigt worden, so ein Sprecher der EnBW. Unterriexingen war von 6.15 Uhr an für gut eine Stunde ebenso betroffen wie Hohenhaslach etwa zur gleichen Zeit. Man habe jeden Mitarbeiter im Einsatz, selbst aus dem Urlaub seien Kollegen freiwillig zurückgekehrt, um zu helfen. Die drei Leitstellen im Land hätten die Lage im Blick und würden bei Beschädigungen durch Schaltvorgänge über alternative Leitungen die Versorgung möglichst schnell wieder herstellen. Auch auf den Straßen herrschten erschwerte Bedingungen. Im Kreis Ludwigsburg waren über 150 Einsätze der Polizei vermeldet, im benachbarten Gebiet des Polizeipräsidiums Pforzheim, das auch die Höhenlagen des Nordschwarzwaldes umfasst, gar rund 320. „In jeder Kommune liegt irgendwas rum“, schilderte Sprecher Peter Widenhorn vom Polizeipräsidium Ludwigsburg die Lage. Oft seien es Bäume wie auf der K 1687 zwischen Eberdingen und Hochdorf. Die meisten Straßen hätten aber nur kurzzeitig gesperrt werden müssen. Betroffen waren beispielsweise auch die K 4510 zwischen Illingen und Schützingen, die K 1644 zwischen Gündelbach und Häfnerhaslach oder die K 4502 zwischen Serres und Großglattbach. Noch bis heute dauern hingegen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten auf der K 1638 zwischen Sersheim und Hohenhaslach. Sturmbedingte Verkehrsunfälle verliefen glimpflich: So prallte beispielsweise ein Fahrzeug am Montagmorgen gegen 6.25 Uhr auf der Straße zwischen Enzweihingen und Aurich gegen einen umgestürzten Baum. Der Fahrer blieb unverletzt.

Damit es auch in den nächsten Tagen keine verspäteten Sturmopfer gibt, rät Dr. Michael Nill, der Leiter der Forstbehörde im Landkreis Ludwigsburg, erst einmal vom Gang in die Wälder ab. „Das kann tödlich enden.“ Da reiche nur ein einziger brüchiger Ast. Auch für die Mitarbeiter sei es noch zu gefährlich, um die Lage entlang der Waldwege zu kontrollieren. Ein erster Blick von außen deute eher auf „Einzelwürfe“ hin – also auf keine großflächigen Zerstörungen. Aber auch das dauere eben seine Zeit, bis alles abgearbeitet sei. Frühestens ab Mittwoch lasse sich der Wald wieder betreten – „aber auf eigene Verantwortung“, betonte Nill.