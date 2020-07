Rundgang auf dem Martins-Pilgerweg

Drucken Sachsenheim (p). Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagvormittag ein 53-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Sachsenheim in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 10.55 Uhr war ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Ford auf der Straße Hanfgraben unterwegs und... »