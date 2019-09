Rund um den Honig

„(Er)Lebensmittel“ Honig, so hieß der zweite Sommerferienprogrammpunkt des Edeka-Marktes Arlt & Trostel in Kleinglattbach. Unter der Leitung von den Ernährungsfachkräften Beate Grau und Bianca Schlag hieß es für die Kinder: Wieso sind Bienen so wichtig für uns? Süß, süßer, am süßesten.Wie schmeckt Honig? Von der Biene bis zum Honig. Quiz und Wachstuch erstellen. Nach einem spannenden Vormittag mit Puzzle, Quiz und Ratespiel wurde gemeinsam gegessen nach dem Mix-Teller-Prinzip. Foto: p