Drucken Vaihingen (p). Der Celebrate-Gottesdienst mit viel Gospelmusik zum Genießen und Mitsingen und einer lebensnahen Verkündigung findet am Sonntag (7. Oktober) in der evangelisch-methodistische Kirche (Friedenskirche) in der Salzäckerstraße 7 in Vaihingen statt. „Ankommen – singen – hören... »