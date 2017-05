Die Gymnastik-Damen des FV Roßwag verbrachten drei wunderschöne sonnige Tage an der „Riviera des Allgäus“, wie Hopfen am See auch genannt wird. Mit Spaziergängen, Minigolf, Stadtbummel in Füssen, Besichtigung einer Holzschnitzerei und mit geselligem Beisammensein ging der Ausflug viel zu schnell vorbei, berichten die Frauen. Foto: p