Romantische Stimmung hinter der Stadthalle

Von Stefan Friedrich

Vaihingen. „Wir sind zurück“ ist der Slogan des Open-Air-Kinos Vaihingen. Er darf wörtlich genommen werden: Auch wenn Corona in diesem Jahr für einige Veränderungen sorgen muss, das Kino hinter der Stadthalle bleibt beliebt. Die Hälfte aller Karten ist schon weg und auch zum Start am Dienstagabend blieb kaum ein Platz frei vor der Leinwand, auf der bis einschließlich 22. August ein abwechslungsreiches Programm für Kinofreunde geboten sein wird.

„Wenn wir nicht so viel Platz verlieren würden, würden wir glaube ich immer so bestuhlen“, verriet Kinomacher Michael Eisinger. Weil auf ausreichend Abstand von 1,50 Metern zwischen den Sitzgruppen geachtet werden musste, haben sie kleine Tischchen aufgestellt, auf denen nicht nur die Getränke abgestellt werden können; mit Einbruch der Dunkelheit wurden dort auch Kerzen entzündet – für die romantische Stimmung eines idealen Open-Air-Kinoabends. Ein bisschen kühl war es zwar, dagegen hatten sich die meisten aber mit entsprechender Kleidung oder Decken gewappnet. Und geregnet hat es auch nicht mehr, wie tags zuvor. Insofern waren es optimale Bedingungen, die dazu geführt hatten, dass schon lange vor Filmbeginn der Platz gut gefüllt war. Offiziell machen Eisinger und seine Mitstreiter immer um 19 Uhr auf. Dort gibt es dann auch noch Restkarten, die online nicht erhältlich sind.

Knapp 300 Plätze stehen normal zur Verfügung; kurzfristig ist Eisinger aber noch eine weitere Reihe genehmigt worden, 16 zusätzliche Plätze. Die konnten nicht mehr ins Online-Ticketing-System eingepflegt werden, insofern lohnt es sich, im Zweifel früh da zu sein. Apropos Ticketingsystem: Das hat das Team innerhalb der vergangenen Wochen selbst aufgebaut, nachdem es während des Autokinos noch zu Problemen mit einem professionellen Anbieter gekommen war. „Der hat uns im Vorverkauf hängen lassen“, bedauert Eisinger. Das eigene System läuft dagegen weitgehend stabil. Nur ab und an gibt’s noch eine kleine Fehlermeldung. Insgesamt sei er aber „echt froh“, versicherte Eisinger, dass nach holprigem Start nun weitestgehend alles reibungslos funktioniert. Gleiches gilt auch für die Technik vor Ort: Das Bild kommt auf der Leinwand hervorragend rüber und auch der Sound füllt den Platz wie in einem richtigen Kinosaal. So steht dem sommerlichen Kinovergnügen also nichts mehr im Wege, zumal Eisinger für die kommenden Tage ein abwechslungsreiches Programm ankündigt. „Wir haben eine tolle Durchmischung gefunden.“

Für jeden wird etwas dabei sein, egal ob er es klamaukiger oder etwas ernster mag oder ob er eine Dokumentation bevorzugt. „Nighlife“ oder „Das perfekte Geheimnis“ sind beispielsweise in kommerzieller Hinsicht gefragt. „Die liefen schon im Kino sehr erfolgreich“, weiß Eisinger. Sein persönliches Highlight wird aber „Master Cheng in Pohjanjoko“ sein, ein Film über einen chinesischen Koch, der auf der Suche nach einem alten finnischen Freund nach Lappland reist. „Da habe ich die Vorschau gesehen und dachte mir: Das könnte der perfekte Film für ein Open-Air-Kino sein.“ Zudem freut er sich bereits auf „Systemsprenger“, auch wenn es „ein ganz schwieriger Film und nicht einfach“ ist; aber auch so etwas gehört eben zu der Vielfalt des Kinoerlebnisses dazu. „Alles nur mit Klamauk und Happy end wäre zu wenig“, so Eisinger. Ein Extra hat man in diesem Jahr auch für Familien dabei: „Wir haben samstags einen Familienfilm gelegt, weil wir gesagt haben: Viele gehen nicht in den Urlaub.“ Gezeigt wird Dr. Doolittle, „für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren genau die richtige Geschichte“, die einen Vorteil hat: Ohne Babysitter kann man mit der Familie mal was zusammen machen. „Das wird ganz toll“, verspricht Eisinger.