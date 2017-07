Rollerfahrer schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und Sachschaden von etwa 6500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 21 Uhr in Vaihingen ereignet hat. Ein 25 Jahre alter VW-Lenker befand sich auf einem Tankstellenareal und beabsichtigte nach links auf die Stuttgarter Straße in Richtung der B 10 einzubiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Das meldet die Polizei. Nachdem der 44-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde, stürzte er auf den Asphalt. Durch den Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.Während der Unfallaufnahme musste die Stuttgarter Straße teilweise bis 22.20 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Darüber hinaus war die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort.