Robert Rettich und sein Silberzwiebelchen

ENSINGEN (p). Bereits im Herbst 2020, zu einem Zeitpunkt, an dem das Ensinger Bauerntheater normalerweise mit den Proben für die im Februar anstehende Theatersaison beginnt, war klar, dass die Vorstellungen im Februar nicht durchgeführt werden können. Seit diesem Zeitpunkt beobachteten die Theatermacher die aktuellen Zahlen. Im April dieses Jahres dann die Entscheidung: Wir beginnen mit den Proben und versuchen, die Saison 2021 in den Sommer zu verschieben.

Um weitgehend sicher zu sein, dass die Veranstaltungen auch durchgeführt werden können, gingen die Planungen hin zu einer Open-Air-Veranstaltung, da davon auszugehen war, dass eine Veranstaltung im Freien einfacher durchzuführen sein würde, als eine Produktion auf der Stammbühne im Vereinsheim des TSV Ensingen.

Die Proben gestalteten sich insofern als schwierig, als im April auch an eine normale Probenarbeit nicht zu denken war. Also wurde kurzerhand „digital“ geprobt. Eine ganz neue Herausforderung an das Regisseur-Duo Marita Elser und Stefan Ciapura.

Aber auch die Schauspielerinnen und Schauspieler standen vor einer ganz neuen und außergewöhnlichen Situation: Theaterspielen vor dem Computer, keine Bühne, keine gemeinsamen Szenen, keine spürbaren Reaktionen der Mitspielerinnen und Mitspieler. Aber das Ziel vor Augen konnte auch diese Situation gemeistert werden, es gab ja noch eine kurze Zeit, in der dann auch gemeinsam geprobt werden konnte. Ein Wagnis, aber dieses Wagnis wird nun belohnt, denn die Termine für den „Open-Air-Theatersommer 2021“ stehen nun auch fest.

An den Wochenenden 16. und 17. Juli sowie am 23. und 24. Juli präsentiert das Ensinger Bauerntheater wir das Theaterstück „Wie Ebbieraschnitz ond Spätzle“ von Herbert Nußbaumer auf dem Hof des Weingut Walz in Ensingen.

Was dürfen die Besucher nun erwarten? Gemüsehändler Robert Rettich ist unsterblich in Erika verliebt. Nie wird er den Tag vergessen, an dem Erika zum ersten Mal seinen Laden betrat. In ihrer weißen Bluse sah sie wie ein junges Silberzwiebelchen aus. Seither steht für Robert fest – Erika oder keine. Mit einer blumigen, pardon, gemüsigen Liebeserklärung in der Hand platzt Robert mitten in große Familienturbulenzen hinein.

Der Bruder Erikas, Erfinder Gottfried Hagelbach, steht nämlich unmittelbar vor der Pleite. Sein letzter Strohhalm ist ein Allzweckroboter, dieser soll dem chronischen Geldmangel Abhilfe schaffen. Weil Gotthilf aber keinerlei Talent für das Erfinden besitzt, gibt der Roboter schnell seinen Geist auf.

Notgedrungen übernimmt Robert – der mehr oder minder zufällig diesem Roboter sehr ähnlich sieht – seine Rolle. Schon stehen die ersten Kunden vor der Tür, und der falsche Roboter wird auf Herz und Nieren getestet. So muss sich Robert in allerhand Geschicke und Missgeschicke fügen, um am Ende nicht nur sich, sondern auch den dauerverwirrten Gottfried zum Liebesglück verhelfen.

Eintrittskarten gibt es „online“ ab Samstag (19. Juni) unter „www.Ensinger-Bauerntheater.de“ und ab Montag (21. Juni) auch beim Weingut Walz, Im Seehau 1, in Ensingen.

Die Termine der Aufführungen: Freitag (16. Juli), um 20 Uhr; Samstag (17. Juli), um 20 Uhr; Freitag (23. Juli), um 20 Uhr; Samstag (24. Juli), um 20 Uhr. Einlass in die Veranstaltungsstätte beim Weingut Walz ist jeweils ab 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.