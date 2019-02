Reinschnuppern beim Informationstag

Drucken Was haben ein Yeti, Hape Kerkeling als Kind, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer gemeinsam? Sie treten alle am Wochenende im Erlebniskino VAImax in der Vaihinger Stadthalle auf. Vaihingen (red). „Smallfoot“ läuft im VAImax am Freitag (8.... »