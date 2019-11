Horrheim (p). Im Akazienweg in Horrheim haben Unbekannte am späten Mittwochabend, vermutlich gegen 23.45 Uhr, an einem geparkten Skoda und einem Renault insgesamt vier Reifen zerstochen und dabei mehrere Hundert Euro Schaden angerichtet. Ein Anwohner bemerkte um diese Zeit

