Drucken Vaihingen. Vergangenes Jahr sind in Deutschland laut Pressemitteilung des DLRG-Landesverbands Württemberg mindestens 378 Menschen ertrunken, davon 39 in Baden-Württemberg. Damit stieg die Anzahl der Ertrunkenen in Baden-Württemberg um zwei Personen. Besonders gravierend sei die Zunahme an Ertrinkungstoten... »