Radsportler Vaihingen

Der Vaihinger Radsportverein lädt seine Mitglieder und Freunde für heute um 20 Uhr in die Classic-Café-Bistro-Bar in der Stuttgarter Straße 36 in Vaihingen ein.

MGV Vaihingen

Die Sänger des Vaihinger Männergesangvereins treffen sich heute Abend (29. Dezember) um 19.15 Uhr am Parkhaus bei den Köpfwiesen zum Ständchensingen.