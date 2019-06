Von Sabine Rücker

„Vaihinger Postgeschichten“ heißt die Ausstellung des Vaihinger Geschichtsvereins, die von heute an bis einschließlich Montag im alten Stadtbahnhof zu sehen ist. Was etwas dröge klingt, hat Suchtpotenzial, denn der Betrachter erfährt von vergangenen Leben in all ihrer Tragik und Normalität